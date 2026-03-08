BAE: İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine karşı müdahalede bulunduk
Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğunu duyurdu. Patlama sesleri, hava savunma sistemlerinin engelleme faaliyetleriyle ilişkilendirildi.
BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı tehditlerine karşı müdahalede bulunduğunu bildirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama ve gürültülerin hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri ile savaş uçaklarının insansız hava araçlarını engellemesi sonucu meydana geldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca vatandaşlardan yetkili kurumların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.