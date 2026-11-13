BAE'nin Füceyre kentinde zincirleme kazada 14 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre Emirliği'nde 18 otomobil ve 5 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanlığı ve Füceyre Polis Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre, Füceyre Emirliği girişindeki Şeyh Halife bin Zayid Caddesi'nde gece yarısından önce 18 otomobil ve 5 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonun önce başka bir araca çarptığı, ardından devrilerek trafiğin yavaşlaması nedeniyle duran araçlara çarpmasıyla yangın çıktığı bildirildi. Kamyonda başlayan alevlerin diğer hasarlı araçlara da sıçradığı olayda 14 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi ise yaralandı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, ambulans, kurtarma ve sivil savunma ekipleri yangını söndürüp bölgede güvenliği sağlayarak trafiği düzenlerken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 15 yaralının taburcu edildiği, 15 kişinin ise hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Hayatını kaybedenler arasında BAE vatandaşlarının bulunduğu, diğer cenazelerin kimlik tespit çalışmalarının DNA testleriyle devam ettiği kaydedildi. Yaralıların ise BAE, Umman, Hindistan, Brezilya, Pakistan, Ürdün ve Mısır uyruklu olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı