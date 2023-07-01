BAE, Fransa'daki protestolara tam dayanışma içinde

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa'da devam eden şiddetli protestolara ilişkin sükuneti yeniden tesis etme ve hukukun kural ve ilkelerine saygı duyma gereğini vurgulayarak, Fransa ile tam dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa'nın çeşitli kentlerinde devam eden şiddetli protestolara ilişkin, sükuneti yeniden tesis etme, gerilimi azaltma ve hukukun kural ve ilkelerine saygı duyma gereğini vurgulayarak, "Fransa ile tam dayanışma" içinde olduğunu belirtti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Fransa halkının çıkarlarını dikkate aldığına işaret edilerek, Fransa'nın yaşanan olayların üstesinden gelme yeteneğine olan güvenin teyit edildiği ifade edildi.

Fransa'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasının yanı sıra sivil tesislerin ve devlet kurumlarının korunması çağrısında da bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransa ile tam dayanışma içindeyiz. Fransa'nın çeşitli kentlerinde devam eden şiddetli protestolarda sükuneti yeniden tesis etme, gerilimi azaltma ve hukukun kural ve ilkelerine saygı duyma gereğini vurguluyoruz."

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ülkenin bir çok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alınmış, 200'den fazla polis memuru yaralanmıştı.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.