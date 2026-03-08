Haberler

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Savaş halindeyiz

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: Savaş halindeyiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İran saldırılarında yaralanan sivilleri ziyaret ederken savaş durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Al Nahyan, ülkesini koruma noktasında kararlı olduklarını ve bazı saldırılara karşı önlemler alacaklarını vurguladı.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, "Savaş halindeyiz, görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) basını, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, İran saldırılarında yaralanan bazı kişileri ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamaları paylaştı. Ziyareti sırasında 5 yaralıyla görüştüğünü kaydeden Al Nahyan, bunların hepsinin sivil olduğunu, yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile bir Hintli, bir Sudanlı ve bir İranlının bulunduğunu belirtti.

Al Nahyan, saldırılar karşısında üstlendiği rol nedeniyle orduya ve güvenlik kurumlarına teşekkür ederek söz konusu kurumların ülkeyi onurlandıran bir görev yaptığını söyledi. Al Nahyan, "Savaş halindeyiz. Görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum. Bu durum bize dayatıldı. Kendimizi, halkımızı ve ülkemizi korumak için bunu yapıyoruz. BAE'nin düşmanına bir mesaj vermek istiyorum: BAE cazip, güzel ve örnek bir ülkedir ancak aldanmayın. BAE'nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil

Derbi sonrası söyledikleri yenir yutulur şeyler değil!