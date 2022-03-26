Babasının arabasında prezervatif buldu, ilişki yaşadığı kişiyi öğrenince dünyası başına yıkıldı

İngiltere'de yaşayan Autumn Ankerich isimli kızın, en yakın arkadaşı ve babasıyla birlikte tatile gittiği sırada yaşadıkları nedeniyle hayatı kabusa döndü.

GECE 3'Ü ARABAYA BİNDİ

Akşam saatlerinde otele gitmek için kendisi, babası ve arkadaşının arabaya bindiğini belirten Ankerich, ertesi sabah arabanın zemininde açılmış prezervatife rastladı.

ARKADAŞINI İTİRAF ETTİRDİ

Olayın ardından konuyu arkadaşına açan Ankerich, bir süre zorladıktan sonra arkadaşından istediği itirafı aldı. Genç kadın, arkadaşının babasıyla ilişki yaşadığını kabul etti.

"O ZAMAN ERKEK ARKADAŞIMDAM HAMİLEYDİM"

Kadının itirafının devamı da akıllara durgunluk verdi. Önce yaptıklarını kabul etmeyen genç kadın, erkek arkadaşından hamile olduğunu ve arkadaşının babasıyla ilişkisi olmadığını söylese de bu yalanını daha fazla sürdüremedi. İki arkadaş olayın ardından küstü.

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