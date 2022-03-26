Babasının arabasında prezervatif buldu, ilişki yaşadığı kişiyi öğrenince dünyası başına yıkıldı
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İngiltere'de ikamet eden 21 yaşındaki Autumn Ankerich isimli kız, babası ve en yakın arkadaşıyla birlikte tatile çıktı. 3'ünün araya bindiği günün ertesinde arabanın zemininde prezervatif bulan Ankerich, ikili arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardı. Babası ve yakın arkadaşının ilişki yaşadığını öğrenen kız, adeta yıkıldı.
İngiltere'de yaşayan Autumn Ankerich isimli kızın, en yakın arkadaşı ve babasıyla birlikte tatile gittiği sırada yaşadıkları nedeniyle hayatı kabusa döndü.
Akşam saatlerinde otele gitmek için kendisi, babası ve arkadaşının arabaya bindiğini belirten Ankerich, ertesi sabah arabanın zemininde açılmış prezervatife rastladı.
Olayın ardından konuyu arkadaşına açan Ankerich, bir süre zorladıktan sonra arkadaşından istediği itirafı aldı. Genç kadın, arkadaşının babasıyla ilişki yaşadığını kabul etti.
Kadının itirafının devamı da akıllara durgunluk verdi. Önce yaptıklarını kabul etmeyen genç kadın, erkek arkadaşından hamile olduğunu ve arkadaşının babasıyla ilişkisi olmadığını söylese de bu yalanını daha fazla sürdüremedi. İki arkadaş olayın ardından küstü.