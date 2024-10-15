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Baba Vanga'dan 2025 yılı için ürpertici kehanet

Baba Vanga'dan 2025 yılı için ürpertici kehanet
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Yıllar önce hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Bulgar medyum Baba Vanga'nın kehanetleri konuşulmaya devam ediyor. Balkanların Nostradamus'u olarak anılan Baba Vanga'nın kehanetine göre; 2025 yılında Avrupa'da kıta nüfusunun büyük ölçüde azalmasına yol açacak büyük bir çatışma yaşanacak.

1996 yılında hayatını kaybetmesine rağmen Bulgar medyum Baba Vanga gelecek hakkında korkutucu derecede doğru tahminlerde bulunmuştu. Takipçileri, onun yıllar içerisinde Prenses Diana'nın ölümü ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi gibi önemli olayları önceden gördüğünü iddia ediyor. Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerine bakılırsaise zorlu bir yıl bizi bekliyor.

BABA VANGA'NIN 2025 YILI KEHANETLERİ

Kehanetlerinde bütün insanlığın sonunun başlayacağı tarihin 2025 yılı olacağını belirten Baba Vanga, dünya üzerinde insanların yaşamının 5079'da sona ereceğini öngördü. 2025 yılından itibaren yaşamın iyice kötüye gideceğini öngören Baba Vanga, hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olayın meydana geleceğini belirterek, 2025'te Avrupa'da kıta nüfusunun büyük ölçüde azalmasına yol açacak büyük bir çatışma yaşanacağını öne sürdü.

Baba Vanga'dan 2025 yılı için ürpertici kehanet

BABA VANGA ZAMAN ÇİZELGESİ;

  • 2025: Avrupa'nın iç çatışmalarla harap olması.
  • 2028: İnsanların Venüs'ü bir enerji kaynağı olarak keşfetmeye başlaması bekleniyor.
  • 2033: Kutuplardaki buzullar eriyecek ve bu durum küresel çapta deniz seviyelerinin hızla yükselmesine neden olacak.
  • 2076: Komünizm tüm dünyaya yayılacak.
  • 2130: İnsanların uzaylılarla temas kurması bekleniyor.
  • 2170: Dünyanın büyük bölümünde kuraklık yaşanacak.
  • 3005: Dünya, Mars'tan gelen bir medeniyetle savaşa girecek.
  • 3797: Dünya yaşanmaz hale gelince insanlar burayı boşaltacak.
  • 5079: Kıyamet kopacak.
Kaynak: Haberler.com / Dünya

Nostradamus Baba Vanga Güncel Dünya Yaşam Baba

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Yorumlar (24)

Zeki Akdoğan:

Bu söylediklerini sadece ve sadece ALLAH bilir….gerisi abesle iştigal

147
4
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YİĞİT_TÜRKALP:

NEYSE Kİ KIYAMETİN KOPMASINA 3055 YIL KALDI.ADNAN OKTAR CEZAEVİNDE KIYAMETE YAKALANIR ARTIK :))

75
3
yanıtYanıtla
ARSLANOĞLU Hakan:

2023' te de 2024 için söylemişti. Şimdi 2025 için söylüyor. 2026-2027 sürüp gidecek. Hiç bir tık yok.

43
2
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Cafer Bostancı:

tırişka sen ne bilirsin geleceği haber yapanda suç gaybı Allah bilr

37
3
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Murat Türkoğlu:

Allah'tan başka hiç bir kimse geleceği bilemez . gerisi fasa fiso tahmini ...

33
2
yanıtYanıtla
niyekila:

olur olur yeriz

29
3
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Siranuş Nermer:

Allah dan başka kimse bilemez

15
2
yanıtYanıtla
A.EMRAH EREN:

Ağzı olan konuşuyor birde bana sorun bakalım ben neler diyecek gelecekle ilgili

10
3
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Yusuf Aydin:

Ondan sonrada ebesinin ninesinin büyük annesinin ananannesi falan işte konu böyle uzayıp gidiyor

6
2
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sade vatandaş:

acaba baba vangaları yeni yılda asgari ücret emekli maaşı ne kadar olacak kredi kartlarından haraç kesilecekmi önümüzdeki günlerde halk bozulan ekonomiyi konuşmasın diye başka nasıl bir uydurma konu ortaya atılıp suni gündem yaratılacak biliyormu

6
1
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