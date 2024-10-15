Baba Vanga'dan 2025 yılı için ürpertici kehanet

1996 yılında hayatını kaybetmesine rağmen Bulgar medyum Baba Vanga gelecek hakkında korkutucu derecede doğru tahminlerde bulunmuştu. Takipçileri, onun yıllar içerisinde Prenses Diana'nın ölümü ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi gibi önemli olayları önceden gördüğünü iddia ediyor. Baba Vanga'nın 2025 kehanetlerine bakılırsaise zorlu bir yıl bizi bekliyor.

BABA VANGA'NIN 2025 YILI KEHANETLERİ

Kehanetlerinde bütün insanlığın sonunun başlayacağı tarihin 2025 yılı olacağını belirten Baba Vanga, dünya üzerinde insanların yaşamının 5079'da sona ereceğini öngördü. 2025 yılından itibaren yaşamın iyice kötüye gideceğini öngören Baba Vanga, hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olayın meydana geleceğini belirterek, 2025'te Avrupa'da kıta nüfusunun büyük ölçüde azalmasına yol açacak büyük bir çatışma yaşanacağını öne sürdü.

BABA VANGA ZAMAN ÇİZELGESİ;