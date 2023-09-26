30 yıl sonra bir ilk! Karabağ operasyonu sonrası Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikildi
Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara yönelik antiterör operasyonunun sona ermesiyle harekete geçen Azerbaycan ordusu, 30 yıl sonra Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.
Azerbaycan'ın Karabağ'da bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesiyle Azerbaycan ordusu, 30 yılın ardından Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.
OPERASYON SONRASI HAREKETE GEÇTİLER
Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesinin ardından Azerbaycan askerlerini Ağdere şehrine Azerbaycan bayrağı dikti.
"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"
Azerbaycan bayrağının Ağdere şehrine dikilmesinin anları gündem oldu. Bayrağı diken Azerbaycan askerleri bayrağı diktiği anı ölümsüzleştirerek, "Üç renkli Azerbaycan bayrağı Ağdere şehrinin merkezinde dalgalanıyor. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.