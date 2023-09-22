Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilere yardım gönderdi

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği çeşitli gıda ürünleri ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 2 tır ve ekmek taşıyan 2 kamyon Ağdam'dan Hankendi'ye yola çıktı. Yardımlar halka dağıtılacak.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği çeşitli gıda ürünleri ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 2 tır ve ekmek taşıyan 2 kamyon Ağdam'dan Hankendi'ye yola çıktı.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği yardım Ağdam'dan yola çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Karabağ'daki Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için 20 ton gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 2 tır ve ekmek taşıyan 2 kamyondan oluşan insani yardım konvoyunun Hankendi'ye gitmek üzere yola çıktığı duyuruldu. Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusa insani konularda destek sağlanmasına devam edileceği aktarıldı.

Ağdam-Hankendi yolu üzerinden yola çıkan konvoy, Hankendi'ye ulaştıktan sonra yardımlar halka dağıtılacak.

Azerbaycan Karabağ'daki Ermenilerin acil ihtiyaçlarının kısa süre içinde karşılanacağını belirtmişti

Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri dün Azerbaycan'ın Yevlah kentinde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmelerde Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu ve bölgenin altyapısının yeniden tesis edilmesi ile faaliyetlerinin düzenlenmesi konuları ele alınırken, Ermeni nüfusun temsilcileri Ermenilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için talepte bulunmuştu. Azerbaycan tarafı da bu ihtiyaçların kısa süre içinde karşılanacağını belirtmişti. - AĞDAM