Azerbaycan'da 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Azerbaycan'ın Kuba kentinde yerel saatle 14.12'de 4.8 büyüklüğünde ve 7 km derinliğinde deprem meydana geldi. Hasar veya can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
AZERBAYCAN'ın Kuba kentinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Azerbaycan'ın Kuba kentinde yerel saatle 14.12'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedilen sarsıntının ardından herhangi bir hasar ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı