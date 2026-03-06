Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, güvenlik gerekçesiyle İran'daki diplomatik personelin tahliye edildiğini açıkladı. Karar, İran'a ait olduğu iddia edilen dört insansız hava aracının Nahçıvan'a girdiği ve dört kişinin yaralandığı yönündeki açıklamanın ardından geldi.
- Azerbaycan, İran'daki büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarını güvenlik gerekçesiyle ülkeden çıkardı.
- Azerbaycan, İran'a ait dört insansız hava aracının Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde dört kişiyi yaraladığını duyurdu.
- İran, Azerbaycan'a yönelik İHA saldırısı iddiasını reddetti.
İran ile drone saldırıları nedeniyle kriz yaşayan Azerbaycan, güvenlik endişeleri nedeniyle İran'daki diplomatik personelini geri çekme kararı aldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yaptığı açıklamada İran'daki büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarının tahliye edildiğini duyurdu. Bayramov, Azerbaycan'ın Tahran'daki büyükelçiliğinde ve Tebriz'deki başkonsolosluğunda görev yapan personelin güvenlik gerekçesiyle ülkeden çıkarıldığını söyledi.
Tahliye kararının, diplomatik personelin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Bakü yönetimi, İran'a ait dört insansız hava aracının Azerbaycan sınırını geçerek Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde dört kişinin yaralanmasına yol açtığını duyurmuştu. İran ise söz konusu İHA saldırısı iddiasını reddetti ve Azerbaycan'a yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, "Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamak isteyenlerin başı 'Demir Yumruk' aracılığıyla kırıldı." dedi.