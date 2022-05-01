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Azerbaycan hava sahasını Rus askeri uçaklara kapattı

Haberler.com - Uğur Birdal - Dünya
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Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulanırken çoğu ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı. Azerbaycan hükümeti de Rus askeri uçaklarına hava sahasına kapattıklarını duyurdu.

The Azeri Times'ta yer alan habere göre Azerbaycan hükümetinin Rus askeri uçaklarına hava sahasını kapatması sonucu Ermenistan tarafından Rusya'ya askeri kargo taşıyan Rus askeri uçakları, Rostov'a giderken İran ve Hazar Denizi üzerinden uçmak zorunda kaldı.

Azerbaycan hava sahasını Rus askeri uçaklara kapattı

TÜRKİYE RUS UÇAKLARINA HAVA SAHASINI KAPATMIŞTI

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili "Ukrayna'nın bir sitemi bulunuyor mu? Hava sahasını kapatma talepleri devam ediyor mu?" sorusu üzerine şunları söylemişti: "Rusya'nın askeri uçaklarını hatta sivil Suriye'ye giden uçaklarına hava sahasını kapattık. Nisana kadar izinleri vardı. Martta rica ettik. Moskova'ya gidince Lavrov'a söyledim, o da Putin'e söyleyeceğini belirtti. Bir iki gün sonra, 'Putin'in talimatı var artık uçmayacağız' dediler. Hem Montrö hem diğer konularda süreci diyalog yoluyla yürütüyoruz. Bir yandan böyle çalışırken, bir yandan da diyalog yoluyla bir çok şeyi kriz yaratmadan çözüyoruz."

Haberler.com / Uğur Birdal - Dünya

Azerbaycan, Rusya, Dünya, Haberler

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