Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yarın Türkiye'ye geliyor

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımlarıyla, 2023 Şubat ayında ülkemizde yaşanan deprem sonrasında Türkiye ve Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta 'Azerbaycan Mahallesi' adıyla inşa edilen kalıcı konut projesinin açılışı gerçekleştirilecektir. Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" dedi.