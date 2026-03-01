Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran lideri Hamaney için taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a başsağlığı mesajı gönderdi. Aliyev, Hamaney'in vefatının İran için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in vefatından derin üzüntü duyduğunu bildirdi. Aliyev mesajında, "Bu ağır kayıp dolayısıyla size, merhumun ailesine ve dost İran halkına derin üzüntüyle başsağlığı dileklerimizi iletiyor, sabır ve metanet diliyoruz. Ayetullah Ali Hamaney, uzun yıllar boyunca İran devletinin ve toplumunun hayatında önemli rol oynamış, ülkesinin siyasi ve dini hayatında özel yere sahip şahsiyetti. Onun vefatı İran için büyük kayıptır. Bu zor günde dost ve kardeş İran halkına barış, istikrar ve huzur diliyoruz. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
