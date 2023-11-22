Ayvacık'ta 47 kaçak göçmen kurtarıldı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bottaki 47 kaçak göçmen kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bottaki 47 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na Ayvacık ilçesi açıklarında 2 ayrı noktada motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen 'TCSG-6' Sahil Güvenlik botu tarafından 47 kaçak göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya