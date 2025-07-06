Ayetullah Hamaney, İsrail-İran Savaşı Sonrası İlk Kez Kamuoyuna Çıktı

Ayetullah Hamaney, İsrail-İran Savaşı Sonrası İlk Kez Kamuoyuna Çıktı
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İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 13 Haziran'da başlayan İsrail-İran Savaşı sonrası ilk kez Tahran'da düzenlenen Aşure törenine katıldı.

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile savaşın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 13 Haziran'da başlayan İsrail-İran Savaşı'nın ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. Filistin Caddesi'ndeki konutunda yapılan Muharrem ayı matem törenlerine katılmayan Hamaney, dün gece başkent Tahran'da düzenlenen Aşure törenine katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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