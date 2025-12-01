Haberler

Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı

Ayasofya önündeki sirtaki gösterisi ortalığı karıştırdı
Güncelleme:
Yunanistan'dan İstanbul'a gelen 3 kadın 3 erkekten oluşan dans grubunun Ayasofya Camii'nin önünde toplanarak sirtaki oynaması tartışma yarattı. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi gösteriyi "hassasiyetleri hedef alan bir provokasyon" olarak değerlendirdi.

Yunanistan'dan İstanbul'a gelen bir dans ekibinin Ayasofya Camii'nin önünde toplanarak sirtaki oynaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Grubun, paylaşımına "Şehrin kutsal topraklarında dans ediyoruz" notunu düşmesi tepkileri daha da arttırdı.

"PROVOKASYON" YORUMLARI YAPILDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü, dans gösterisini tarihi ve dini bir mabedin önünde yapılması nedeniyle "hassasiyetleri hedef alan bir provokasyon" olarak değerlendirdi.

"STATÜYÜ TARTIŞMAYA AÇTILAR"

Paylaşımın, Ayasofya'nın statüsünü tartışmaya açma ve Türkiye'nin kültürel-dini değerleri üzerinden tahrik yaratma amacı taşıdığı yorumları öne çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
