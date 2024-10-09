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Avusturya Cumhurbaşkanı Koalisyon Görüşmelerini Başlattı

Avusturya Cumhurbaşkanı Koalisyon Görüşmelerini Başlattı
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Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, genel seçimlerde en çok oyu alan üç partinin liderlerinden koalisyonlar konusunda görüşmeler yapmalarını istedi. Aşırı sağcı partinin öne çıktığı seçim sonrası, hükümet kurma görevi verilmedi.

AVUSTURYA Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, parlamento seçimlerinde en çok oyu alan üç partinin liderlerinden olası koalisyonlar konusunda görüşmeler yapmalarını istedi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) yüzde 29'a yakın oyla kazandığı 29 Eylül'deki genel seçimlerin ardından herhangi bir siyasi parti genel başkanına hükümet kurma görevi vermedi.

Meclise giren 5 partinin liderleri ile görüşme yapan Van der Bellen, yeni kurulacak koalisyon hükümeti ve hangi siyasi partinin bu görev için belirleneceği konusunda açıklamalarda bulundu. Van der Bellen, bugüne dek genellikle seçimde en çok oy alan partinin genel başkanının hükümet kurmak için görevlendirildiğini fakat bu kez alışılmışın dışında bir durum olduğunu belirterek, "Bu ilk defa karşılaşılan, yeni bir durum. Hiçbir parti seçimin kazananıyla hükümet kurmak istemiyor" dedi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, parlamento seçimlerinde en çok oyu alan üç partinin liderlerinden olası koalisyonlar konusunda görüşmeler yapmalarını istediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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