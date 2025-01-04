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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer istifa edecek

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer istifa edecek
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Avusturya'nın mevcut Başbakanı Karl Nehammer, koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından istifa edeceğini açıkladı.

Avusturya'da yeni hükümetin kurulması için devam eden görüşmeler tıkandı. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasının ardından önümüzdeki günlerde istifa edeceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Avusturya'da yeni bir hükümet kurma görüşmeleri, muhtemel ortakların en küçüğü olan liberal Yeni Avusturya ve Liberal Forum (Neos) partisinin müzakerelerden çekilmesiyle çökmüştü.

Neos, Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer'in Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve merkez sol Sosyal Demokratlar ile birlikte, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) Eylül ayında yapılan ulusal seçimleri kazanmasının ardından üç partili bir iktidar koalisyonu kurmaya çalışıyordu.

Nehammer'in partisi ve Sosyal Demokratlar, 183 sandalyeden 92'sine sahip olarak, birlikte hükümet edebilmeleri için parlamentoda mümkün olan en az çoğunluğa sahipler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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