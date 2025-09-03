Avustralya, Rusya'ya Yaptırım Uyguladı

AVUSTRALYA Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkesinin Rusya'da 14 kişiye yaptırım ve seyahat yasağı kararı alındığını bildirdi.

Avusturalya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ' Rusya'da ifade özgürlüğüne engel olan ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek veren' 14 kişiye yaptırım ve seyahat yasağı kararı alındığını duyurdu. Wong, yaptığı basın açıklamasında, Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya ile bir araya geldiğini belirtti. Wong, Rusya'yı 'Navalniy'nin ölümüne ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmemekle' suçlayarak, bu durumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi. Wong, "Rusya'nın sivil topluma ve insan hakları savunucularına yönelik baskılarını kınıyor, Rusya'yı uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.