Haberler

Avustralya, Rusya'ya Yaptırım Uyguladı

Avustralya, Rusya'ya Yaptırım Uyguladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Rusya'da ifade özgürlüğüne engel olan 14 kişiye yaptırım ve seyahat yasağı kararı alındığını açıkladı. Wong, Rusya'nın insan hakları ihlallerini kınadı.

AVUSTRALYA Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkesinin Rusya'da 14 kişiye yaptırım ve seyahat yasağı kararı alındığını bildirdi.

Avusturalya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ' Rusya'da ifade özgürlüğüne engel olan ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek veren' 14 kişiye yaptırım ve seyahat yasağı kararı alındığını duyurdu. Wong, yaptığı basın açıklamasında, Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalny'nin eşi Yulia Navalnaya ile bir araya geldiğini belirtti. Wong, Rusya'yı 'Navalniy'nin ölümüne ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmemekle' suçlayarak, bu durumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi. Wong, "Rusya'nın sivil topluma ve insan hakları savunucularına yönelik baskılarını kınıyor, Rusya'yı uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.