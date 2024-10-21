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Avustralya Parlamentosu'nda Kral Charles'a beklenmedik protesto: 'Sen bizim Kralımız değilsin'

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Kral Charles'ın konuşması sırasında Aborijin Senatör Lidia Thorpe, "Sen bizim kralımız değilsin" diye bağırarak salonu karıştırdı. Güvenlik, Thorpe'u hızla dışarı çıkardı. Olay, ülkedeki monarşi tartışmalarını alevlendirdi. Cumhuriyet yanlıları ve monarşi destekçileri arasındaki gerilim sürerken, Kral'ın ziyareti tartışmaların merkezine oturdu. Hükümet, yaşananlar için Kral'dan özür diledi.

Avustralya Parlamentosu'nda konuşma yapan Kral Charles, beklenmedik bir protestoyla karşılaştı. Aborijin kökenli Senatör Lidia Thorpe, Kral'ın konuşmasının ardından "Sen bizim kralımız değilsin" ve "Toprağımızı yok ettin" diye bağırarak salonu karıştırdı.

Olay sırasında güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek Thorpe'u salondan çıkardı. Kral Charles ise sakin bir tavırla olayı görmezden geldi ve gülümsemeye devam etti.

Senatör Thorpe, daha sonra sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatürle protestosunu sürdürdü. Karikatürde, başı kesilmiş bir Charles tasviri ve "Sen bizim hükümdarımız değilsin" yazısı yer alıyordu.

Olaya tanık olan Kıdemli Ngunnawal Yaşlısı Aunty Violet Sheridan, Thorpe'un davranışını "saygısız ve kaba" olarak nitelendirdi. Sheridan, "O benim veya ailemin adına konuşmuyor. Bu, farklılıklarımızı çözmenin yolu değil," dedi.

Eski Tasmanya Senatörü Eric Abetz de Thorpe'un davranışını "utanç verici" olarak değerlendirdi ve "Özgür bir toplumda, insanlar yasadışı olmadığı sürece kötü davranmakta özgürdür, ancak bu davranış kabul edilemez," diye ekledi.

Bu olay, Avustralya'da monarşi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ülkede cumhuriyet yanlıları ve monarşi destekçileri arasındaki gerilim devam ederken, Kral Charles'ın ziyareti bu tartışmaların odak noktası haline geldi.

Avustralya hükümeti, olayın ardından Kral Charles'a resmi bir özür diledi ve ülkenin çoğunluğunun bu tür davranışları onaylamadığını belirtti. Ancak olay, Avustralya'nın kolonyal geçmişi ve yerli halkların hakları konusundaki tartışmaların hala canlı olduğunu gösterdi.

Avustralya Parlamentosu'nda Kral Charles'a beklenmedik protesto: 'Sen bizim Kralımız değilsin'

Avustralya Parlamentosu'nda Kral Charles'a beklenmedik protesto: 'Sen bizim Kralımız değilsin'

Avustralya Parlamentosu'nda Kral Charles'a beklenmedik protesto: 'Sen bizim Kralımız değilsin'

Avustralya Parlamentosu'nda Kral Charles'a beklenmedik protesto: 'Sen bizim Kralımız değilsin'
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Kral Charles Avustralya Politika Hükümet Monarşi Dünya

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Yorumlar (1)

Murat Ülger:

Hangi çağda yaşıyoruz ya. Krallık mı kaldı? Sırf babasının spermlerinden üredi diye birine neden ömür boyu biat edelim ki?

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