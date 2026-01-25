Avustralya'da orman yangınları devam ediyor

AVUSTRALYA'nın Victoria eyaletinde orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Avustralya Meteoroloji Bürosu yetkilisi Diana Eadie, Mildura, Hopetoun ve Walpeup bölgelerinde hava sıcaklığının 48, Horsham'da 47 ve Hamilton'da 46 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı. İtfaiye ekiplerinin, yüksek sıcaklık nedeniyle yangınların yayılmasını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Avustralya basını ise Victoria eyaletinin Otways bölgesinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarının, aşırı sıcaklar nedeniyle yayılabileceğini duyurdu.