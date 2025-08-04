Avustralya'da 10 Yıl Sonra Kar Yağıyor

AVUSTRALYA'nın New South Wales ve Queensland eyaletlerinde 10 yıldır ilk kez kar yağdığı bildirildi.

Avustralya Meteoroloji Dairesi'nden meteorolog Miriam Bradbury, New South Wales'ın (NSW) eyaletinde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı ve bunun 1980'lerden bu yana görülen en yüksek seviye olduğunu açıkladı. Bradbury, NSW'nin yanı sıra Queensland eyaletinde de 10 yıldır ilk kez kar yağdığını belirtti.

NSW Acil Durum Hizmeti'nden yapılan açıklamada ise kar yağışı ile fırtınanın yaşamı olumsuz etkilediği ve 100'den fazla aracın ana yollarda mahsur kaldığı, binlerce konutun da elektriğinin kesildiği kaydedildi.