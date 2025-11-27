Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Türkiye'de terörsüz bir döneme geçiş ve PKK'nın silahsızlanma kararının tartışıldığı süreçte, İmralı Cezaevi'ne ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, 2019'dan bu yana ilk kez müvekkiliyle görüşme izni aldığını ve cezaevi koşullarında "gözle görülür bir iyileşme" olduğunu söyledi.

26 YILDIR CEZAEVİNDE

Reuters'a konuşan avukat Bilmez, 26 yıldır cezaevinde bulunan Öcalan'ın tutukluluk şartlarında önemli değişiklikler yaşandığını ifade etti. Bilmez, İmralı'daki personelin tutumunun geçmişe göre daha saygılı olduğunu belirterek tecrit uygulamalarının kısmen esnetildiğini söyledi.

Öcalan'a tanınan yeni imkanlar şöyle aktarıldı:

Sohbet hakkı: PKK bağlantılı diğer mahkumlarla görüşebiliyor.

Kitap ve TV: Kitap okuyabiliyor, bazı televizyon kanallarını izleyebiliyor.

İnternet: İnternet erişimi hala yasak.

Avukat, görüştüğü Öcalan'ın sağlık durumunun yerinde olduğunu, moralinin yüksek olduğunu belirtti.

"AZMİ VE İRADESİ DEĞİŞMEDEN DURUYOR"

Bilmez, Öcalan'ın çözüm sürecine olan inancını koruduğunu belirterek "Azmi ve iradesi değişmeden duruyor. Kürt sorununun demokratik çözümü için çabalamaya devam ediyor" dedi.

SÜREÇ HIZLANIRKEN GÖRÜŞME İZNİ GELDİ

Bu gelişme, Ankara'nın 40 yıllık çatışmayı sonlandırmaya yönelik adımlarını hızlandırdığı bir dönemde geldi. Geçtiğimiz pazartesi günü üç milletvekili de İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşmüştü. Öte yandan terör örgütü PKK, mayıs ayında "silah bırakma ve kendini feshetme" kararını duyurmuştu.