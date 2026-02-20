Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

ABD'de eski Victoria's Secret patronu ve milyarder iş insanı Les Wexner, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi (House Oversight Committee) önünde, 2019'da hayatını kaybeden seks suçlusu Jeffrey Epstein ile ilişkisine ilişkin ifadeye çağrıldı. Wexner'ın ifadesi, komitenin Epstein ağı ve finansal bağlantılarla ilgili yürüttüğü soruşturmanın bir parçası olarak yapıldı.

DOLAMBAÇLI CEVAPLAR VERDİ

Söz konusu oturumun yaklaşık dört buçuk saatlik bölümünde Wexner'a soru sorulurken, avukatı Michael Levy, Wexner'ın uzun ve dolambaçlı cevaplar verdiğini gerekçe göstererek kulağına fısıldadı: "Bir soruya beş kelimeden fazla yanıt verirsen seni öldürürüm." Bu konuşma bir hot mic (sıcak mikrofon) anı olarak kayda yansıdı ve kamuoyuna yansıdı. Wexner bu uyarı üzerine gülümseyerek kısa yanıtlar verdi.

EPSTEİN İLE İLİŞKİSİNİ "ALDATILMIŞ" OLARAK NİTELENDİRDİ

Wexner ifadesinde Epstein ile ilişkisini "aldatılmış" olarak nitelendirdi ve suçlunun hileleri yüzünden kendisinin zarar gördüğünü söyledi. Komite önünde verdiği ifadede eski finans yöneticisi Epstein'ın suçlarına yönelik bilgisi olmadığını ve hiçbir yanlışta yer almadığını savundu.

The House Oversight Committee'in ifadesi kamuya açık şekilde yayınlanan video ve kayıtlarla gündeme gelirken, avukatın sert uyarısı sosyal medya platformlarında da sıkça paylaşıldı.