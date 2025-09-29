Avrupa ve Rusya'nın kilitlendiği seçimde kazanan PAS oldu

Moldova'da yapılan milletvekili seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun partisi dahil 3 parti ile 2 blok parlamentoya girdi. Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, katılım oranının yüzde 52,15 olduğu seçimde oyların yüzde 98,24'ü sayıldı. Buna göre, Batı yanlısı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) oyların yüzde 49,63'ünü alarak birinci oldu.

RUSYA YANLISI PARTİNİN OY ORANLARI

Rusya ile yakınlaşmayı savunan Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku ise yüzde 24,51 oyla seçim yarışında ikinci geldi. Seçim barajını aşan 3 siyasi partiden oluşan "Alternativa" bloku yüzde 8,06 oy, "Bizim" Parti de yüzde 6,24 oy ile parlamentoya girebildi. "Yurtta Demokrasi" Partisi, oyların 5,66'sını alarak parlamentoya giren bir diğer parti oldu. Diğer blok ve partiler ile bağımsız adaylar, seçim barajı geçememesi nedeniyle parlamentoya giremedi.

PARTİ BAŞKANLARININ AÇIKLAMALARI

PAS lideri İgor Grosu, seçimin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın seçim sürecine müdahalede bulunduğunu iddia ederek, "Seçmenlerin sandıklara arabalarla taşınması, oyların çalınması, bomba tehditleri, durumu istikrarsızlaştırma girişimleri gibi hususlar oldu." dedi. "Alternativa" blokundaki Ulusal Alternatif Hareket Siyasi Partisi Başkanı İon Ceban da seçim sonucunun iptal etme yönündeki girişimlere karşı koyacaklarını vurgulayarak, "Bu, ülkedeki durumu istikrarsızlaştıracak." diye konuştu. "Bizim" Parti lideri Renato Usatiy ise vatandaşların seçim sürecinde korkutulduğunu savunarak, "Bu nedenle ortaya böyle bir sonuç çıktı." ifadesini kullandı.

PROTESTO GÖSTERİSİ

"Vatansever" blokunda yer alan Sosyalistler Partisi (PSRM) Başkanı İgor Dodon ise parti üyeleri ve yandaşları ile Merkez Seçim Komisyonu binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Burada konuşan Dodon, iktidardaki parti PAS'ın seçimi kaybettiğini savunarak, "Muhalif güçler seçimi kazandı. Bu, muhaliflerin birleşerek parlamentoda koalisyon kurabileceği anlamına geliyor." dedi. Dodon, Merkez Seçim Komisyonuna oyları "dürüstçe" sayma çağrısında bulundu.

SEÇİME 14 PARTİ, 4 BLOK VE 4 BAĞIMSIZ ADAY KATILDI

Moldova parlamentosundaki 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarıştı. Seçime katılan siyasi partiler yüzde 5, parti koalisyonları yüzde 7, bağımsız adaylar da yüzde 2 oy oranındaki seçim barajlarını aşabilirlerse parlamentoya girebilecek. Merkez Seçim Komisyonu, seçimin kesin sonuçlarını Anayasa Mahkemesinin onayına sunacak. Mahkemenin de bu sonuçları 5 gün içinde onaylaması gerekiyor.