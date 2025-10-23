Haberler

Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da tarihi geçecek bir olay yaşandı. Ordu tarafından yapılan tatbikat gerçek sanılırken vatandaşlar olayı polise ihbar etti. Bölgeye intikal eden polis ekiplerini gören askerler onları tatbikatın bir parçası sanarak eğitim mermisiyle üzerlerine ateş etti. Polislerin gerçek mermilerle karşılık vermesi sonrası 1 asker yaralanırken, skandal ülke gündemine bomba gibi düştü.

Almanya'da tatbikat yapan Alman ordusu askerlerinin ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen polis, kendilerini tatbikatın parçası sanarak eğitim mermisi ile ateş açan askerlere gerçek mermiyle karşılık verdi. Olayda 1 asker yaralanırken, Alman basını, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin tatbikattan haberi olmadığını belirtti.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Almanya'nın Münih kentinin kuzeydoğusunda yer alan Altenerding bölgesinde yapılan "Mareşal Gücü 2025" tatbikatında faciadan dönüldü. Tatbikatın bir parçası olarak kamusal alanda eğitim yapan askerler, bir çiftliğin ahırının çevresinde konuşlanmışken halk tarafından fark edilerek polise ihbar edildi.

PLASTİK MERMİYE GERÇEK MERMİYLE KARŞILIK VERDİLER

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polislerin geldiğini gören tatbikattaki askerler bunu eğitimlerinin bir parçası sanarak eğitim mermileriyle sözde düşman gücüne ateş etti. Bunun üzerine polis ekiplerince tatbikat yapan askerlere gerçek mermiyle karşılık verildi. Akıl almaz olayda tatbikattaki askerlerden biri hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan asker hastanede tedavi altına alındı.

Yaklaşık 800 askerin katıldığı, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığı tatbikatta yaşanan olaya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, Alman basını, vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin tatbikattan haberi olmadığını öne sürdü. Tatbikatın senaryosunun, ise bir NATO ülkesinin işgal edilmesi durumunda ittifak güçleriyle, askeri ve sivil güçlerin ortak hareket etme kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik olduğu bildirildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı

Trump ve AB, Putin'i aynı anda vurdu! Ağır yaptırımlar geliyor
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Yine rahat durmadı! Skandal karara Türkiye'den tepkiler yükseliyor
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı

Elini koltuğuna dayayan kadının aklını aldı
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin Devleti'ni tanımak için şartlarını açıkladı

Meloni açıkladı! İşte İtalya'nın Filistin'i tanımak için şartları
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz

Maç sonuna damga vuran sözler: Acı çekerek ilerleyeceğiz
Kırmızı kart gördü! Ajax'ın yıldızı Galatasaray maçında forma giyemeyecek

Kırmızı kart gördü! Yıldız oyuncu Galatasaray maçında oynayamayacak
Okan Buruk'tan Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında açıklama

Barış Alper'e gösterilen tepki hakkında taraftarlara flaş uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Eski NATO Genel Sekreteri'nin kitabında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik

Erdoğan'la ilgili yazdıkları bomba: Neşeyle mısırlarımızı yedik
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Kjetil Knutsen Galatasaray taraftarını yorumladı: Tıkaçlar işe yaramadı, baş ağrım var

Galatasaray taraftarını yorumladı: Baş ağrım var, tıkaçlar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.