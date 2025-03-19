Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'na 7 suçlama! İfade vermeye başladı

Ekrem İmamoğlu'na 7 suçlama! İfade vermeye başladı
Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj

Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan el yazısıyla mesaj
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Avrupa ülkelerinin parlamento üyelerinden İmamoğlu'na destek mesajları

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Avrupa ülkelerinin parlamento üyeleri İmamoğlu için ortak destek mesajları yayınladı. Avrupa'nın birçok önemli şehrinin belediye başkanları ile AP üyeleri, "Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının yokluk ve açık hata gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından başlayan süreç bugün Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla devam etti. İBB'ye yönelik terör örgütü ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı. Gözaltılara Türkiye ve dünyadan çok sayıda tepki geldi.

İMAMOĞLU'NA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Avrupa'da birçok önemli şehrin belediye başkanları ve Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. AP Üyesi, Floransa Belediye Başkanı, eski Eurocities Başkanı Dario Nardella, AP Üyesi Cecilia Strada, İtalyan Parlamentosu Üyesi Federico Gianassi, AP Üyesi Brando Benifei, AP üyesi ve Milano Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Pier Francesco Maran, İtalyan Parlamento Üyesi Roberto Speranza, Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Strazburg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro ve Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala sabah saatlerinde gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ortak destek mesajı yayımladı. Videoda, "İmamoğlu'nun yanındayız, Türkiye'de demokrasiden yanayız" ifadeleri kullanıldı.

DİPLOMA İPTALİ DE DÜNYA BASININDA YER ALMIŞTI

İmamoğlu'nun diplomasının iptali dünya basınında da geniş yer bulmuştu. Dünyanın en çok okunan gazetelerinden Reuters bu haberi, "Türkiye'deki üniversite muhalefete darbe olarak Erdoğan'ın rakibinin diplomasını iptal etti" başlığıyla duyurmuştu. Bu başlık oldukça dikkat çekmişti.

Avrupa ülkelerinin parlamento üyelerinden İmamoğlu'na destek mesajları
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

acının sesi bak nerelerden geliyor :)

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Hani biz Suriyeyi nasıl konuşuyorduk öyle düşünün...

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