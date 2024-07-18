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Avrupa Parlamentosu'ndan Ursula von der Leyen'e ikinci dönem onayı

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Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ikinci dönem Başkanlığı oy çokluğuyla kesinleşti. Leyen, yeni dönemde savunma, güvenlik ve iklim politikalarına odaklanacağını belirtti.

(STRASBORG) - Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ikinci dönem Başkanlığı oy çokluğuyla kesinleşti. Leyen, yeni dönemde savunma, güvenlik ve iklim politikalarına odaklanacağını belirtti.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurul toplantısı, haziran ayında seçilen 720 milletvekilinin katılımıyla Strasbourg'da yapıldı. Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosunun yeni döneminin ilk toplantısında yapılan oylamada Avrupa Komisyonu Başkanı olarak seçildi. Leyen, oylamada 401 Parlamento üyesinin desteğini alırken, 284 karşı oy çıktı.

Komisyon Başkanlığı görevini 2019'dan beri yürüten von der Leyen, görevde 5 yıl daha kalabilmeyi garantiledi. Kendi partisi olan merkez sağ Avrupa Halk Partisi (EPP) ile Liberaller (Renew) Sosyalistler ve Demokratlar'ın (S&D) desteğinin Leyen'in seçilmesi için yeterli oy sağlayabileceği düşünülüyordu.

Avrupa Konseyi Liderler Zirvesi'nde geçen ay Ursula von der Leyen'in 5 yıl daha bu göreve devam etmesi kararlaştırılmıştı, ancak AB Komisyon Başkanlığının çok adımlı seçim sürecine göre bu kararın Avrupa Parlamentosunun onayından da geçmesi gerekiyordu.

Oylama sonrası, "Bunun benim için çok duygusal ve özel bir an olduğunu hayal edebiliyorsunuzdur" diyen Leyen, sonucu kendisine yönelik güçlü bir güven nişanesi olarak yorumladı.

Parlamento üyelerine yaptığı konuşmada, von der Leyen, artırılmış askeri harcamalarla, Avrupa savunmasını desteklemeyi ve iklim hedeflerine bağlı kalmayı taahhüt etti.

Kaynak: ANKA / Dünya

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