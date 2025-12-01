Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Çekya'nın başkenti Prag'a giden bir Türk vatandaşının sosyal medya paylaşımı, Avrupa şehirlerindeki sosyal sorunları bir kez daha gündeme getirdi.

"İŞTE AVRUPA'NIN BİZE GÖSTERİLMEYEN YÜZÜ"

Şehrin merkezinde bir bankta yorgun ve bakımsız halde uyuyan genç bir kadın ve erkeği görüntüleyen vatandaş, durumun içler acısı olduğunu belirtti. Özellikle genç kadının ayağındaki belirgin yara izi, iki gencin zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ettiğine işaret etti. Bu paylaşım, "İşte Avrupa'nın bize gösterilmeyen yüzü…" notuyla yayımlanarak kısa sürede büyük ilgi gördü.