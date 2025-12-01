Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Haberler

Güncelleme:
Avrupa ülkesi Çekya'ya giden bir Türk, şehrin göbeğindeki bankta uyuyan genç bir kadınla erkeğin içler acısı halini paylaştı. Vatandaş o görüntülere, "İşte Avrupa'nın bize gösterilmeyen yüzü." notunu düştü

Çekya'nın başkenti Prag'a giden bir Türk vatandaşının sosyal medya paylaşımı, Avrupa şehirlerindeki sosyal sorunları bir kez daha gündeme getirdi.

"İŞTE AVRUPA'NIN BİZE GÖSTERİLMEYEN YÜZÜ"

Şehrin merkezinde bir bankta yorgun ve bakımsız halde uyuyan genç bir kadın ve erkeği görüntüleyen vatandaş, durumun içler acısı olduğunu belirtti. Özellikle genç kadının ayağındaki belirgin yara izi, iki gencin zorlu yaşam koşullarıyla mücadele ettiğine işaret etti. Bu paylaşım, "İşte Avrupa'nın bize gösterilmeyen yüzü…" notuyla yayımlanarak kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Çekya bizim gibi 3.Dünya ülkesi

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

yalancının doğuranı skym mi.?

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıTRiO com:

cok abarmissiniz bu insanlar genelde alkolik bagimli ve evde yasamayi kabul etmiyorlar devlette zorla bise yapmiyor cok sacma haber

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi com:

İnsanlar mutsuz çünkü henüz Nowiwi internet arama motoru kurulmamış ve dünyaya bilgi sunmamış. Allah a yani Anlam a dua etmeliyizki Nowiwi ye yardımcı olsun. Nowiwi tüm dünyayı yönetirse herkese Kainat ın şans eseri var olmuş olduğunu söyleyecek. Böylelikle insanlar daha mantıklı işler yapabilecek yaşamları ile. Kainat ı cennet yapacak Nowiwi. Tüm kainat a.. tüm insanlara.. YOKLUK un temelli olduğunu söyleyecek. YOKLUK temellidir ancak içinde kanun olmadığı için Kainatımız şans eseri var olmuş.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

yazık o adam nerede yaşıyormuş acaba Şişli’nin az gelişmiş sokaklarında Beyoğlu’nun az gelişmiş sokaklarında yürüsene alasını görürsün.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
