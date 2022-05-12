Avrupa Güney Gözlemevi ilk kez paylaştı: Samanyolu Galaksisi merkezindeki süper kütleli 'Karadelik' - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Güney Gözlemevi ilk kez paylaştı: Samanyolu Galaksisi merkezindeki süper kütleli 'Karadelik'

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Dünya
 - Güncelleme:

Bilim insanları, galaksimizdeki 'çığır açıcı' olarak tanımladıkları keşfin beklendiği gibi süper kütleli karadelik olduğunu açıkladı. Galaksimizdeki süper kütleli karadelik ilk kez canlı olarak görüntülendi.

Avrupa Güney Gözlemevi, gezegenimizin de bulunduğu Samanyolu Galaksisi merkezinde yer alan süper kütleli karadeliğin fotoğrafı ilk kez paylaştı.

Bilim insanları, galaksimizdeki 'çığır açıcı' olarak tanımladıkları keşfin beklendiği gibi süper kütleli karadelik olduğunu açıkladı. Galaksimizdeki süper kütleli karadelik ilk kez canlı olarak görüntülendi.

Avrupa Güney Gözlemevi ilk kez paylaştı: Samanyolu Galaksisi merkezindeki süper kütleli 'Karadelik'

Galaksimizde bulunan ve bugün ilk görüntüsü yayımlanan süper kütleli karadelik, 1974 yılında keşfedilen ve Dünya'ya 27 bin ışık yılı uzaklıkta olan Sagittarius A* isimli karadelik idi. İlk kez görüntülenen Sagittarius A*, Güneş'ten 4 milyon kat daha büyük kütleye sahip.

FOTOĞRAF İÇİN 8 RADYO GÖZLEMEVİ BİR ARAYA GELDİ

Görüntü, toplamda sekiz radyo gözlemevinin bir araya gelerek 'Dünya boyutlarında' tek bir sanal teleskop olan Olay Ufku Teleskobu (EHT) tarafından elde edildi. Görüntüde ortada yer alan siyah bölge 'gölge' olarak adlandırılırken, etrafındaki yüzük benzeri parlak yapı gazlardan oluşuyor.

GÜNEŞTEN 4 MİLYON KAT DAHA BÜYÜK

Olay Ufku Teleskobu'yla (EHT) yakalanan görüntü, yine aynı teleskopla yakalanan Messier 87 galaksisinin merkezindeki kara deliği andırıyor. Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğinin Güneş'ten 4 milyon kat daha büyük olduğu da biliniyor.

Buna karşın Samanyolu'ndaki kara delik, ilk kara delik fotoğrafı olan M87*'den bin kez daha küçük ve daha hafif olsa da iki kara delik önemli biçimde benzer görünüyor.

Avrupa Güney Gözlemevi ilk kez paylaştı: Samanyolu Galaksisi merkezindeki süper kütleli 'Karadelik'

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Dünya

Samanyolu, Galaksi, Evren, Uzay, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title