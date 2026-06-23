Avrupa'da kırmızı alarm: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak, ölümler başladı

Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı beklentisiyle kırmızı alarm verildi.

Fransız meteoroloji kurumu Météo-France, Fransa'nın yarısından fazlasında en yüksek seviyede sıcak hava uyarısı yaptı.

Bordeaux'da sıcaklık 42 dereceye ulaşırken yüzlerce okulun kapatılması talimatı verildi.

Fransa'nın güneyindeki Carpentras kasabasında, hava koşullarıyla bağlantılı bir kazada, iki ve dört yaşlarında iki çocuk arabalarında ölü bulundu.

Çocukların anneleriyle alışverişteyken 39 dereceye varan sıcaklıkta camları kapalı arabanın içinde mahsur kaldıkları bildirildi.

Fransız hükümeti, hafta sonu 13 boğulma vakasının ardından, halka göller ve nehirler gibi gözetimsiz alanlarda serinlemeye çalışmamaları konusunda uyardı.

Güneybatıdaki Gironde bölgesinde, yaşları 80 ile 95 arasında değişen üç kişinin kısmen yoğun sıcaktan dolayı öldüğünü açıkladı.

Almanya, İtalya, İsviçre ve Lüksemburg'daki yetkililer de benzer uyarılar yayınladı.

Sıcaklıklar neden arttı?

Sıcaklıklar, Sahra çölünden kuzeye doğru hareket eden sıcak hava tarafından tetikleniyor ve bu da etkilenen bölgelerde sıcak havanın hapsolmasına neden yol açıyor.

Uzmanlar, bu koşulların son yılların en uzun sıcak hava dalgalarından birine yol açabileceğini söylüyor.

Bilim insanları, tekrarlayan sıcak hava dalgalarının küresel ısınmanın bir göstergesi olduğunu belirtirken, Météo-France, 1947'den beri Fransa'da kaydedilen 51 sıcak hava dalgasının 34'ünün 2000'den sonra, 26'sının 2011'den sonra gerçekleştiğini vurguladı.

Hangi ülkede neler yaşanıyor?

Pazartesi günü Paris'te birçok tren hattında da seferler azaltıldı. Fransa'nın ulusal demiryolu işletmecisi SNCF, "risk altındaki" insanların bu hafta tren yolculuğundan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Eğitim Bakanlığı, Fransa'da 845 okulun kapatıldığını, 1800 okulun ise öğrencilerin derslerini erken bitirmelerine izin verdiğini açıkladı.

Ancak bir milyondan fazla lise öğrencisi, sıcak hava koşullarında lise bitirme sınavının sözlü final sınavlarına girecek.

Kırmızı sıcaklık uyarısı, Météo-France tarafından verilen dört uyarıdan en yükseği ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden koşullarda insanların son derece dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

Fransa'nın diğer birçok bölgesinde ise ikinci en yüksek uyarı olan turuncu uyarı bulunuyor ve ülke genelinde toplamda yaklaşık 63 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

Paris'te 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklıkların 41 derece olması bekleniyor.

Devlet meteoroloji servisi Aemet, 24 Haziran Çarşamba gününe kadar "aşırı yüksek" sıcaklıklar konusunda uyarıda bulundu.

"Mevsim normallerinin beş ila on derece üzerinde" sıcaklıklar bekleniyor ve bazı bölgelerde 44 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Bask bölgesinde kırmızı alarm verildi.

San Sebastian'da sıcaklıkların mevsim normallerinin neredeyse iki katı olan 40 dereceye çıkması bekleniyor.

Birkaç gündür 35 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından Milano, Torino, Venedik, Bologna, Floransa ve Roma dahil olmak üzere 12 şehir için kırmızı alarm verildi.

Hafta sonu meydana gelen boğulma olaylarında beş kişi hayatını kaybetti. Sıcaklıklar şimdiden 38 dereceye ulaştı.

Meteoroloji Ofisi, bazı bölgelerde sıcaklıkların 38 dereceye ulaşabileceği tahminleri nedeniyle Çarşamba ve Perşembe günleri için İngiltere ve Galler'in bazı bölgeleri için nadir görülen kırmızı sıcaklık uyarısı yayınladı.

İtfaiyeciler, sıcak, kuru hava ve şiddetli rüzgarların ardından ülkenin orta kesimlerindeki Akraifnio yakınlarında çıkan bir orman yangınıyla mücadele ediyor.

IRM meteoroloji enstitüsü, rekor sıcaklıklar öngörüyor. Ülkenin tren işletmecisi, sıcaklık nedeniyle yoğun saatlerde tren seferlerinin iptal edileceğini duyurdu.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.