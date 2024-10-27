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Avrupa'da "Atatürk" rahatsızlığı! Filmi, gösterime saatler kala engellediler

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan ilk animasyon "Mustafa" filmi, Avrupa ülkelerinde engellemelerle karşılaştı. 25 Ekim Cuma günü vizyona giren film, saatler kala gösterimden kaldırıldı.

Atatürk'ün çocukluğunu anlatan animasyon filmi "Mustafa", Avrupa'da gösterime saatler kala engellendi.

"MUSTAFA" FİLMİ, AVRUPA'DA APAR TOPAR ENGELLENDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğunu anlatan "Mustafa" filmi, 25 Ekim Cuma günü vizyona girdi. Atatürk'ün yaşamını animasyon olarak anlatan ilk proje olan film, Avrupa ülkelerinde engellemelerle karşılaştı. Film, Avrupa ülkelerinde gösterime saatler kala apar topar engellendi.

"DESTEKLER, VİZYON TARİHİ YAKLAŞIRKEN TERSİNE DÖNDÜ"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan filmin yapımcılarından Kamuran Ayna, filmin vizyona alınmadığını, engellemenin arkasında Ermeni lobisi olduğunu belirtti. Ayna, şunları söyledi: "Avrupa'da milyonlarca yurttaşımız yaşıyor. Oradaki evlatlarımızın da ülkelerinin kurucu önderi olan Atatürk'ü tanımaya hakları olduğu gerçeğinden yola çıkarak Avrupa gösterimlerine dair girişimlerde bulunduk. İlk başta aldığımız çok olumlu tepkiler ve destekler, vizyon tarihi yaklaşırken adeta tersine döndü.

"AVRUPA'DA FİLMİMİZİ GÖSTEREMİYORUZ"

Dağıtımcılarla ön anlaşmalar yaptıktan sonra her gün başka bir ülkeden telefon aldık. Tüm dağıtımcılar sinema salonları tarafından kendilerine ulaştırılan rahatsızlıkları dile getirmeye başladılar bir anda. Sonuç olarak şu an Avrupa'da filmimizi gösteremiyoruz."

Avrupa'da
Kaynak: Haberler.com / Dünya

Mustafa Kemal Atatürk Kültür Sanat Sinema Dünya

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Yorumlar (31)

ayhan kaya:

adamlar zaten m.kamalı kendileri kahraman yaptı yalan tarihle , ne izlicez kendi yalanlarımızla kendimizi mi kandıralım demişler.

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Doğrucu:

Akp yapmıştır ondan banşa düşman yok

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Nurullah Akarslan:

hani her ulkede hatta israilde bile heykeli vardı hani her ulke çok seviyordu

43
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Doğrucu:

Akpkk gene iş başında

36
45
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MGk:

Atatürk geldi İslamı sildi modernlik geldi idi proje ama tutmadı

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Lutfi Turan:

Birde hangi ülkeler engelledi açıklasanız daha şık olurdu

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0
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ENSON:

Sadık dostlarımız pardon sadık düşmanlarımız yine engellemiş…

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0
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KARAYEL:

atatürkün kücüklügü kimi ilgilendiriyor ki avrupada? Yani illa bos seylerle enerji harcamak ile ugrasiyorsunuz, bakmiyacagim ucuz milliyetcilik kokan bir yapi olduguna da eminim, ancak bazi muz cumhuriyetlerinde uygulanan kişilik kültü gibi bir sey dir ama medeni bir ülkede asla böyle bir sacmalik göremezsiniz.

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Sihirbazın Çırağı:

Türkiye'deki insanlara ömür boyu Atatürkçülük ve Kemalizm dayatması yaptıkları yetmezmiş gibi tüm dünyaya sanki gökten tanrıların emri gelmiş de tebliğ eder gibi Atatürkçülük, Kemalizm propaganda yayınları yapıyorlar. Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin en baştan itibaren ahirete göçenlere ülkeden memnuniyet anketi yapamayacağına ve Atatürk hiç seçimle iş başına gelmediğine göre bu yarış çok anlamsız. Dürüst ve Zeki Türk gençleri "Ben Atatürkçü değilim" dediler mi korkudan öcü görmüş gibi oluyorlar.

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Selanikli vedat:

Avrupalı kardeşleriniz işte !!! Batı batı diye böğürenlrrin sesi çıkmıyor

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