Avrupa'yı Aşırı Sıcaklar Vurdu: İngiltere'de 40 Derece Alarmı

(ANKARA) - Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede kırmızı alarm uyarısı yayımlandı. İngiltere'de sıcaklıkların 40 dereceye ulaşması beklenirken, İtalya 16 kent için kırmızı alarm ilan etti. Fransa'da ise ülke tarihinin en sıcak günü kaydedildi.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların bugün ve yarın 40 dereceye kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Londra, Swansea, Somerset ve Birmingham'ı kapsayan geniş bir bölgede aşırı sıcak nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısı yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların 2022 yılında ölçülen 40,3 derecelik tüm zamanların rekoruna yaklaşabileceğini, hatta haziran ayı sıcaklık rekorunun kırılabileceğini belirtti. İngiltere'de çok sayıda okulun eğitime ara vermesi ya da erken kapanması kararlaştırıldı. Somerset'te yaklaşık 100 okul tamamen kapatılırken, Buckinghamshire ve Gloucestershire'da da yüzlerce okulda kısmi kapanma uygulanıyor.

FRANSA'DA S ICAKLI KLAR 42 DERECEY İ BULUYOR

Fransa'da dün ülke tarihinin en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde ortalama sıcaklık 29,8 derece olarak ölçülürken, birçok bölgede sıcaklıkların 40 ila 42 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, nüfusun yüzde 90'ından fazlasının aşırı sıcağa maruz kaldığını açıkladı.

Batı Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik şebekesinde yaşanan arıza sonucu yaklaşık 68 bin hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi. Çevre Bakanı Monique Barbut ise sıcak hava dalgasının 14 Temmuz'a kadar aralıklarla devam edebileceğini söyledi.

İTALYA, HOLLANDA VE DOĞU AVRUPA'DA DA ALARM

İtalya Sağlık Bakanlığı, aralarında Roma ve Milano'nun da bulunduğu 16 kent için kırmızı sıcaklık alarmı yayımladı. Hollanda'nın orta ve güney kesimlerinde ise cuma gününe kadar turuncu alarm uygulanacak. Aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede bazı tren seferleri azaltıldı.

Sıcak hava dalgasının gelecek günlerde Doğu Avrupa'ya doğru yayılması bekleniyor. Polonya'nın batı bölgeleri için yüksek seviyeli sıcaklık uyarısı yapılırken, Hırvatistan'ın Adriyatik kıyıları ile Macaristan'da da en üst düzey sıcaklık alarmı ilan edildi.

ULAŞ I MDA AKSAMALAR YAŞAN I YOR

Aşırı sıcaklar ulaşımı da olumsuz etkiliyor. İngiltere'de çok sayıda tren işletmecisi sefer sayılarını azaltırken, Londra ile Paris arasında çalışan Eurostar yüksek hızlı tren işletmesi de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Londra'da hava kirliliği alarmı verilirken, İngiliz ordusu da asker ve atların sağlığını korumak amacıyla bazı tören faaliyetlerini durdurdu.

Avrupa medyasına değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının, sıcak havayı günlerce belirli bölgelerde hapseden atmosferik koşullar ve küresel ısınmanın etkisi nedeniyle şiddetlendiğini belirtiyor.

Kaynak: ANKA