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Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun Kovid-19 aşı anlaşmalarında sansürleme usulsüzlüğü buldu

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Avrupa Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun halkın, Kovid-19 aşılarının satın alma anlaşmalarına yeterince geniş erişim sağlamadığına ve belgelerin bazı kısımlarını sansürleme gerekçesinde usulsüzlükler bulduğuna hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı, bugün açıkladığı kararında AB Komisyonu'nun halkın, Kovid-19 aşılarının satın alma anlaşmalarına yeterince geniş erişim sağlamadığına ve belgelerin bazı kısımlarını sansürleme gerekçesinde usulsüzlükler bulduğuna hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı bugünkü kararında "Komisyon, Kovid-19 aşılarına ilişkin satın alma anlaşmalarına kamuoyunun yeterince geniş erişimine izin vermemiştir" ifadesini kullandı. AB Komisyonu'nun 2020 ve 2021 yıllarında bazı ilaç firmaları ile arasında Kovid-19 aşıları için satın alma anlaşmaları imzaladığını belirten Adalet Divanı, 1 milyar dozdan fazla aşı için kesin sipariş verilebilmesi amacıyla yaklaşık 2,7 milyar Euro'yu hızlı bir şekilde serbest bıraktığını ve 2021 yılında, bazı Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri ve özel şahısların anlaşma belgelerine erişim yönetmeliğine dayanarak, bu anlaşmalara ve ilgili bazı belgelere erişim talebinde bulunduğunu ifade etti.

Mahkeme, AB Komisyonu'nun redakte edilmiş versiyonlarının internete konulan bu belgelere sadece kısmi erişime izni verdiğini ve ilgili AP Milletvekilleri ve özel şahısların Avrupa Birliği Genel Mahkemesi nezdinde iptal davası açtığını belirtti. Karar açıklamasında Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Komisyonu'nun kamuoyuna Kovid-19 aşı sözleşmelerine 'yeterince geniş erişim' sağlamadığına karar vererek belgelerin bazı kısımlarını sansürleme gerekçesinde usulsüzlükler bulduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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