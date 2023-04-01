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Ava giderken avlandılar! Ukrayna ordusundan Rus konvoyuna kanlı pusu

Dünya Haberleri

Ukrayna Rusya savaşı bir seneyi aşkın süredir devam ederken, bölgeden yeni bir görüntü geldi. Videoda, saldırıya geçmeye hazırlanan ve 7 zırhlı araçla ilerleyen Rus konvoyunun, Ukrayna ordusu tarafından pusuya düşürüldüğü anlar yer aldı.

24 Şubat'ta bir yılın geride bırakıldığı Rusya- Ukrayna savaşı devam ediyor. Bölgeden gelen her fotoğraf ve video sosyal medyada gündem olurken, yeni bir görüntü daha kaydedildi.

Görüntülerde, ıssız bir arazide ilerleyen 7 zırhlı araçlı Rus konvoyuna; Ukrayna'nın 36. Deniz Tugayı'nın pusu kurduğu görülüyor. Ukraynalı bir asker elinde Javelin tanksavar füzesi ile Rus askerlerini hedef alırken Rus konvoyu, parçalara ayrılıyor.

Ava giderken avlandılar! Ukrayna ordusundan Ruslara kanlı pusu

Yaptığı manevra ile kıl payı kurtulan son Rus zırhlısı, ateş ederek Ukraynalılara karşılık vermeye çalışsa da üzerine gelen ikinci bir Javelin tanksavar füzesi ile alev aldı. Tankın içindeki 3 Rus askeri alevler içindeki araçtan atladı. Videoda askerlerden birinin dizleri üzerinde patlamak üzere olan araçtan kaçmaya çalıştığı görüldü.

Ava giderken avlandılar! Ukrayna ordusundan Ruslara kanlı pusu

Ukrayna tarafı söz konusu görüntüleri "Gerçek bir sanat" ifadeleri ile yayınladı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna Rusya Dünya Güncel Haberler

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