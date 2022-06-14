Atina'da konsolosluk önünde çirkin tahrik! Yunan polisi Türkiye karşıtı sloganlar atan grubu izlemekle yetindi
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Ankara-Atina hattındaki gerilim liderlerin art arda yaptığı açıklamalarla iyiden iyiye tırmanırken, Yunanistan'ın başkentinde yaşanan bir olay büyük tartışma yarattı. Atina'daki Türk Konsolosluğu önünde bir grup Yunan vatandaşı Türkiye karşıtı sloganlar atıp, terör örgütü PKK'ya destek verdi. Yunan polisinin çirkin sloganlar atan ve dövizler taşıyan gruba müdahalede bulunmaması dikkat çekti.
Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim liderlerin karşılıklı açıklamalarıyla tırmanırken, dün Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Türk Konsolosluğu protestolara sahne oldu.
Yunanistan'da anti-faşist eylemleriyle bilinen ve kendilerini 'düzen karşıtı' olarak tanımlayan Rouvikonas isimli grubun üyeleri dün akşam saatlerinde Atina'nın Psychiko banliyösündeki Türk konsolosluğu önünde geldi. Grup, burada Türkiye aleyhine bildiriler dağıttı, sloganlar attı. Gösteride terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçalarının da taşındığı görüldü.
Örgüt, yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmelere değinirken, Türkiye'nin NATO sayesinde bu hamlelerde bulunabildiğini öne süren çirkin imalarda bulundu. Örgüt tarafından yapılan açıklamada "Yeni ortaya çıkan çok kutuplu bir dünyanın manzarasında jeopolitik rekabetlerin her gün yoğunlaştığı bir zamanda, faşizme, devletler ve sermayenin emperyalist çatışmalarına ve devrimden, özgürlükten yana tavır almalıyız." denildi.
Öte yandan, tüm bu olaylar yaşanırken, Yunan polisinin herhangi bir tepki göstermemesi dikkat çekti. Konsolosluk önünde çirkin sloganlar atan ve dövizler taşıyan gruba Yunan polisi müdahalede bulunmadı.