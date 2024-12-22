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TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak

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Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, Arnavutluk'ta gençler arasındaki şiddeti körüklediği gerekçesiyle 2025 yılı itibarıyla 1 yıl süreyle erişime kapatılacak.

TikTok bir ülke daha yasaklandı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, popüler sosyal medya uygulamasının 2025 yılı itibarıyla 1 yıllığına erişime kapatılacağını duyurdu. Rama, söz konusu kararı, 'mahallenin serserisi' olarak nitelendirdiği TikTok'un, gençler arasında şiddeti körüklediği gerekçesiyle aldıklarını ifade etti.

ŞİDDET OLAYLARI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Kasım ayında meydana gelen bir sosyal medya tartışması sonrasında bir öğrencinin bıçaklanarak öldürülmesi, TikTok'un yasaklanmasına ilişkin tartışmaların fitilini ateşledi. Olay sonrasında TikTok'ta cinayete destekte bulunulan paylaşımların gerçekleştirilmesi tepkilere yol açtı.

ÇİN'DE EĞİTİM, ÜLKE DIŞINDA KAOS!

Rama, TikTok'un Çin'de gelenekleri ve eğitimi teşvik ettiğini, fakat ülke dışında "çamur ve pislik" sunduğunu söyledi.

ABD'DE CASUSLUK, ROMANYA'DA MANİPÜLASYON

Dünya genelinde 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan TikTok, ABD'de casusluk, Romanya'da ise seçim sonuçlarını manipüle etme suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDoğan METE:

Bizde yasaklamsa hemen özgürlüğümüz kısıtlanıyor diye yırtarlar bi taraflarını.

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Haber YorumlarıOYUN ZAMANI:

Geç bile kalındı

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Haber Yorumlarıowlbarius:

clickbait haberlerinizden sıkıyor artık.

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

çok kültürümüzü arttırıyor bence

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Artık cami hocaları bile tiktokta yayın yapıyor hacı hocalar bile tepki gösterir türkiyede kaldırılsa

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Türkiye yasaklamak için neyi bekliyor

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