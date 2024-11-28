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Ateşkes sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak

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Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Hizbullah'tan yapılan ilk açıklamada, "Savaşçılarımızın gözleri düşmanın sınır ötesindeki hareketleri ve geri çekilme süreci üzerinde olacak, elleri ise Lübnan'ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır" denildi.

Lübnan ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesine Hizbullah'tan ilk tepki geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in gelecekte gerçekleştirebileceği olası saldırılara dikkat çekilerek, "Güçlerimiz, İsrail'in saldırılarına karşı koymaya tamamen hazır olacaktır" denildi.

"SAVAŞÇILARIMIZIN ELLERİ TETİKTE KALACAKTIR"

İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilme sürecinin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Savaşçılarımızın gözleri düşmanın sınır ötesindeki hareketleri ve geri çekilme süreci üzerinde olacak, elleri ise Lübnan'ın egemenliğini savunmak üzere tetikte kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Lübnan'da İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 14 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaları sona erdiren ateşkes antlaşması dün erken saatlerde yürürlüğe girmişti. Hizbullah'ın, İsrail'in Mavi Hat'ın güneyindeki askerlerini aşamalı bir şekilde geri çekmesini, Lübnan ordusunun ise güney Lübnan'a asker konuşlandırmasını öngören ateşkes antlaşmasına vereceği tepki merak konusu olmuştu.

Ateşkes sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıAhmet null:

Dayı tetikte olsanız ne olmasanız ne sadece evinin camlarını kırdınız binlerce çocuğa sebep oldunuz madem gücünüz hazırlığınız desteğiniz yokdu neden yenilme garantili savaş çıkardınız

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Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

kurban olayım dayı bir dur ya sivillere acıyın biraz.

Yorum Beğen31
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Haber YorumlarıWalter white:

Madem şekil yapacaktın niye ateşkes imzaladın.

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıBabacan yalçın:

İşiniz gücünüz kuru sıkı bu savaşı savaşamadınız

Yorum Beğen16
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

İsrail bunları 2 dakikada 5'e böler.

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Haber YorumlarıHasann hasann:

Ya bu lübnan'ın askeri gücü yok mu? Nerede bunlar

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Haber YorumlarıDünya dünya:

İsrail kendi kendine yapmadığını nerede bilelim Bursa büyük seneryo var bilmeden görmeden boş konuşma gerek yok Allah bütün Müslüman kardeşlerimize yardımcı olsun sonuçta boş bir dünya gurur şeref için insan yaşar …

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Haber Yorumlarısehmus nisa:

yavaş yavaş abe hayran ara sokaktasan

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Haber YorumlarıJokerAllame:

sivillere oluyor olan ne anlamaz insansiniz siz

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Haber YorumlarıFatih Sultan:

Bunların hamaset söylemleri yüzünden kaç bin tane müslüman hayatını kaybetti?

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