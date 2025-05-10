Hindistan'dan, 'Pakistan ateşkesi ihlal etti' suçlaması

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Ateşkes ilan eden Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür

Ateşkes ilan eden Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür
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Hindistan'la ateşkeste anlaşan Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'a karşı tarihi başarı elde ettiklerini söyledi. Türkiye'nin ateşkes görüşmelerindeki rolüne dikkat çeken Şerif, "Türkiye'ye barış çabaları için teşekkür ederim. Türkiye Pakistan'a kardeşliğini bir kez daha gösterdi." dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan'ın 7 Mayıs'taki füze saldırısıyla Yeni Delhi ile İslamabad arasında başlayan gerilimde Hindistan'a karşı "tarihi başarı" elde ettiklerini belirtti. Şerif, " Türkiye'ye barış çabaları için teşekkür ederim. Türkiye Pakistan'a kardeşliğini bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİK

Pakistan basınındaki haberlere göre, ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından ulusa seslenen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, iki ülke arasında günlerdir süren gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Şerif, Hindistan'a düzenledikleri son operasyonda ülkesinin elde ettiği "tarihi başarı" dolayısıyla güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Bu, ilkelerimizin ve saygımızın zaferidir. Bu sadece silahlı kuvvetler için değil, tüm ulus için bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE PAKİSTAN'A KARDEŞLİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Hindistan'ın askeri tesislere ve su kaynaklarına yönelik saldırılarının ardından karşılık verme kararı aldıklarını belirten Şerif, "Düşmana çok iyi anladığı bir dille cevap verme kararı aldık. Masada yapılacak görüşmelerin artık savaş meydanında yapılacağını açıkça ifade ettik." dedi. Şerif ayrıca, ABD, Çin, Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'e yapıcı rolleri için teşekkür etti. Şerif, "Türkiye'ye barış çabaları için teşekkür ederim. Türkiye Pakistan'a kardeşliğini bir kez daha gösterdi." dedi.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi de saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

TÜRKİYE NATODAN AYRILIP KENDİ NATOSUNU KURMALIDIR ZATEN NATODA OLMASA BİR İŞE YARAMIYOR ADAMLAR AMBARGO KOYUYORLAR TERÖRİSTLERE SİLAH VERİYORLAR VE İSLAM DÜŞMANILAR AVRUPA BİRLİGİNDEDE İSTEMİYORLAR EE OZAMAN NE DİYE NATOLARINDA VARIZ SACMA CIKIP KENDİ NATOMUZU KURALIM RUSYA KUZEY KORE GİBİ ÜLKELERİDE DAHİL EDELİM DÜNYA SAVAŞI CIKARSA BİRGÜN ABD YANINDA OLACAGIMA RUSLARIN YANINDA OLURUM DAHA İYİ.

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