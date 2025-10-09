Ateşkes haberini alan Filistinliler şükür secdesi yaptı
2 yıldır İsrail soykırımına uğrayan Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması onaylanırken haberi alan Filistinliler sevinç gösterilerinde bulundu. Çok sayıda Filistinli tekbir getirip secde ederek sevinçlerini yaşadı.
ABD Başkanı Donald Trump, gece yarısı yaptığı açıklamayla İsrail ile Hamas'ın Gazze Planı'nın ilk aşaması konusunda anlaştıklarını duyurdu.
İSRAİL: ATEŞKES HÜKÜMET ONAYIYLA BAŞLAYACAK
Trump'ın sözlerinin ardından İsrail ile Hamas, Mısır'da masaya oturup ateşkes anlaşmasını imzaladı. İsrail'den yapılan ilk açıklamada "Ateşkes hükümet onayıyla başlayacak" denildi.
GAZZE'DE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ
2 yıldır İsrail soykırımına uğrayan Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması onaylanırken haberle birlikte Gazze'deki çok sayıda kişi sevinç gösterilerinde bulundu.
ŞÜKÜR SECDESİ YAPTILAR
Çok sayıda Filistinli tekbir getirip secde ederek sevinçlerini yaşadı.