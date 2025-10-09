Haberler

Ateşkes haberini alan Filistinliler şükür secdesi yaptı

Ateşkes haberini alan Filistinliler şükür secdesi yaptı
Güncelleme:
Ateşkes haberini alan Filistinliler şükür secdesi yaptı
2 yıldır İsrail soykırımına uğrayan Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması onaylanırken haberi alan Filistinliler sevinç gösterilerinde bulundu. Çok sayıda Filistinli tekbir getirip secde ederek sevinçlerini yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, gece yarısı yaptığı açıklamayla İsrail ile Hamas'ın Gazze Planı'nın ilk aşaması konusunda anlaştıklarını duyurdu.

İSRAİL: ATEŞKES HÜKÜMET ONAYIYLA BAŞLAYACAK

Trump'ın sözlerinin ardından İsrail ile Hamas, Mısır'da masaya oturup ateşkes anlaşmasını imzaladı. İsrail'den yapılan ilk açıklamada "Ateşkes hükümet onayıyla başlayacak" denildi.

GAZZE'DE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

2 yıldır İsrail soykırımına uğrayan Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması onaylanırken haberle birlikte Gazze'deki çok sayıda kişi sevinç gösterilerinde bulundu.

ŞÜKÜR SECDESİ YAPTILAR

Çok sayıda Filistinli tekbir getirip secde ederek sevinçlerini yaşadı.

