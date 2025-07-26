Atatürk'ün mozolesinin önünde diz çöken bakan konuştu

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Francken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra diz çökerek saygı duruşunda bulundu. Bakan, milyonlarca kez görüntülenen bu hareketinin ardından neden diz çöktüğünü açıkladı.

"EN DERİN SAYGIMI DİZ ÇÖKEREK İFADE ETTİM"

Theo Francken resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da, modern Türk milletinin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundum. Atatürk, reformları güçlü bir şekilde savundu ve Türkiye'yi demokratik ve laik bir cumhuriyete dönüştürdü. Kadınlara birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce tam siyasi haklar verdi, halifeliğe son verdi, dini toplumun dümeninden kaldırdı ve eğitime, kalkınmaya ve bilime odaklandı. Bu adama ve onun siyasi projesine en derin saygımı diz çökerek ifade ettim"

"ATATÜRK BÜYÜK BİR DEVLET ADAMIYDI"

Ziyareti sırasında Anıtkabir Özel Defterini de imzalayan Francken şu ifadeleri yazmıştı: "Belçika Krallığı ve silahlı kuvvetleri adına, bu tarihi mekanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmaktan onur duyarım. O, Türk halkına güvenli sınırlar, modern bir laik anayasa ve hukukun üstünlüğünü sağlayan büyük bir devlet adamıydı. Bu büyük başarı sayesinde Türkiye, bölgesel istikrarın temel direği olarak güçlü ve müreffeh bir ülke haline gelmiş ve bu rolünü günümüze kadar sürdürmüştür."