Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Asya kıtasını sarsan 7.7 büyüklüğündeki deprem Myanmar'ın merkezi olmak üzere Tayland'ı da etkiledi. Deprem sırasında binaların çatılarında bulunan havuzlardan taşan sular, yolda yürüyen insanları sürükledi. Aynı bölgeden son gelen görüntüde ise depreme havuzda yakalanan bir çiftin panik anları kameraya yansıdı.
Asya kıtasını sallayan 7.7'lik depremde çok sayıda insan öldü, gökdelenler yıkıldı. Merkez üssü Myanmar olan depremden Tayland da etkilendi. Şuana kadar 10 kişinin öldüğü ifade edilen ülkeden gelen görüntü korkulara korku kattı.
ÖLÜ SAYISI BİNİ AŞTI
Sadece Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye, yaralananların sayısı 2 bin 376'ya ulaştı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
DEPREME HAVUZDAYKEN YAKALANDILAR
Şiddetli depremde binaların çatılarında olan havuzlardan sular taşarak yolda yürüyen insanları önüne katıp sürükledi. Şelaleyi andıran görüntülere yenileri de eklendi. Tayland'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde depreme çatıdaki havuzda yüzerken yakalanan bir çiftin panik anları görüntüye yansıdı. Havuz sularının taşarak yan duvarları zorladığı görüntüde ortalık savaş alanına dönüyor.