Asker "Geliyorlar" diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı

Asker 'Geliyorlar' diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı
Asker 'Geliyorlar' diyerek uyardı, gazeteci canını zor kurtardı
Meksika'da bir askerin gazeteciye "Geliyorlar, saldırı olacak" diyerek bölgeden ayrılmasını istemesinin ardından panik ve karışıklık yaşandı. Olay, El Mencho'nun öldürülmesi sonrası artan kartel şiddetiyle birlikte ülkedeki güvenlik krizinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Meksika'da bir asker, gazeteciyi 'geliyorlar' diyerek yaklaşan bir saldırı konusunda uyardı.
  • Askerin 'bir saldırı olacak' sözleri kameralara yansıdı.
  • Uyarının ardından bölgede siviller uzaklaştı ve güvenlik güçleri önlem aldı.

Meksika'da sahada görev yapan bir gazeteci, bir askerin "ya vienen" (geliyorlar) diyerek yaklaşan bir saldırı konusunda uyarıda bulunması üzerine bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Askerin "habrá un atentado" (bir saldırı olacak) sözleri kameralara yansırken, kısa süre sonra çevrede panik ve hareketlilik yaşandı.

Görüntülerde, askerin gazeteciye açık şekilde bölgeyi terk etmesini söylediği, güvenlik gerekçesiyle daha fazla detay paylaşmadığı görüldü. Uyarının ardından çevrede bulunan siviller hızla uzaklaşmaya çalıştı, güvenlik güçleri bölgede geniş önlem aldı. Tanıklar, uyarıdan sonra siren seslerinin yükseldiğini ve bazı noktalarda kısa süreli arbede yaşandığını aktardı.

BÜYÜK KAOS YAŞANIYOR

Olay, ülkede zaten yüksek seyreden güvenlik geriliminin ortasında yaşandı. Meksika basını ve uluslararası ajanslar, son dönemde kartel şiddetinin yeniden tırmandığına dikkat çekiyor. Özellikle organize suç örgütlerinin güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldiği bölgelerde gazeteciler ciddi risk altında görev yapıyor.

EL MENCHO SONRASI ÜLKE YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Gerilim, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio Oseguera Cervantes'in, bilinen adıyla "El Mencho"nun öldürülmesinin ardından daha da arttı. El Mencho'nun etkisiz hale getirilmesi sonrası bazı eyaletlerde kartel bağlantılı grupların yol kapatma, araç yakma ve silahlı gösteriler düzenlediği bildirildi. Ülkenin batısında ve merkezinde güvenlik alarmı yükseltilirken, birçok bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri devreye sokuldu.

ÇOK SAYIDA GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Uluslararası basın kuruluşları, Meksika'nın gazeteciler için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olmaya devam ettiğini vurguluyor. Kartel operasyonları, askeri müdahaleler ve karşı saldırı ihtimali nedeniyle sahada çalışan medya mensupları sık sık ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Son olayda askerin açık uyarısı, güvenlik birimlerinin olası bir saldırıdan haberdar olduğuna işaret ederken, bu tür bilgilerin kamuoyuna ne ölçüde yansıdığı da tartışma konusu oldu.

