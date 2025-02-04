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Asansöre sıkışan 17 yaşındaki öğrenci, feci şekilde can verdi

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Çin'in Fujian eyaletinde bulunan Huaqiao Üniversitesi'nde meydana gelen asansör kazasında bir öğrenci hayatını kaybetti. Asansörün arızalanması sonucu öğrenci, asansörün tabanı ile kapı çerçevesi arasında sıkışarak can verdi. Olayın ardından üniversite başkanı Jia Yimin, soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Çin'in Fujian eyaletindeki Huaqiao Üniversitesi'nde arızalı bir asansörün öğrenciyi sıkıştırarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Üçüncü katta asansörü bekleyen mimarlık öğrencisi, kapılar açıldığında içeri adım attı. Tam bu sırada asansör aniden yukarı doğru hareket etti. Öğrenci, asansörün tabanı ile kapı çerçevesi arasında sıkışarak can verdi.

Görgü tanığı olan başka bir öğrenci, arkadaşının önce şaşırdığını ancak endişelenmediğini belirtti. Asansör aniden yukarı fırladığında tepki vermeye fırsat bulamayan öğrenci, vücudunun üst kısmı ve sol bacağı asansörün içinde kalırken, geri kalanı dışarıda asılı kaldı.

Kurtarma ekipleri olay yerine geldiğinde, akciğerleri sıkışan ve nefes alamayan öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası üniversite başkanı Jia Yimin soruşturma başlatılacağını açıkladı. Eğitim yetkilileri tüm üniversite asansörlerinde güvenlik denetimi yapılacağını duyurdu. Son bir ayda Çin'de altı ciddi asansör kazası yaşandı, bunların beşi ölümle sonuçlandı.

Asansöre sıkışan 17 yaşındaki öğrenci, feci şekilde can verdi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıufuk özgül:

Kaç yıl önceki haber bu. Yakıştımı size :)

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Yurtdışında ihmal felan olmazdı şaşırdım

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