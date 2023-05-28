Arnavutluk ve Kosovalı liderlerden Erdoğan'a tebrik

Arnavutluk ve Kosovalı liderler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Arnavutluk ve Kosovalı liderler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Facebook hesabından Türkçe ve Arnavutça yaptığı paylaşımda, "Zaferiniz için tebrikler Sayın Başkan." ifadesini kullandı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Türkçe "Kosova ile Türkiye arasındaki ortaklık güncellenerek devam etsin." dedi.

Osmani, şunları kaydetti:

"Bugünkü zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yürekten tebrik ediyoruz. Siz Türkiye'yi yeni başarılara yönlendirmeye devam ederken, mükemmel işbirliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."