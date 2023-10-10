Arjantin'de Yahudiler ve Filistinliler Ayrı Gösteriler Düzenledi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Yahudiler ve Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için ayrı gösteriler düzenledi. Sol görüşlü gruplar Filistin'e destek verirken, Yahudi Cemaati ise İsrail'e destek gösterisinde bulundu. Arjantin'de yaşayan Yahudilerin oranı nüfusun yüzde 2'sini oluşturuyor.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de Yahudiler ve Filistinliler, ayrı yarı gösteriler düzenlendi.

Başkent Buenos Aires'te bir araya gelen yüzlerce kişi ve sol görüşlü gruplar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Şehir merkezine doğru yürüyüşe geçen kalabalık gruplar, taşıdıkları döviz ve pankartlarda Filistin'e özgürlük sloganları atarken, İsrail'in saldırılarına ise tepki gösterdi.

Gazze'ye saldırıların durdurulmasını isteyen gruptakiler, Filistin halkına destek verdi.

Buenos Aires'teki Yahudi Cemaati Topluluğunun çağrısıyla bir araya gelen Yahudiler ise İsrail'e destek gösterisinde bulundu.

Protestonun Arjantin İsrailli Karşılıklı Derneği (AMIA), Arjantin İsrail Dernekleri Delegasyonu (DAIA) ve Arjantin Siyonist Örgütü (OSA) tarafından organize edildiği bildirildi.

İsrail'e yönelik saldırıları kınayan eylemciler, İsrail vatandaşlarına ve devletine destek sloganları attı.

Öte yandan Arjantin basınında çıkan haberde, 4 Arjantinlinin İsrail'deki saldırılarda hayatını kaybettiği ve iki kardeşin ise kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 44 milyon kişinin yaşadığı Arjantin'de nüfusun yüzde 2'si Yahudilerden oluşuyor.