Arizona'daki Orman Yangını 24 Saatte 20 Kat Büyüdü

Arizona'daki Orman Yangını 24 Saatte 20 Kat Büyüdü
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ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Milli Parkı'nda yıldırım düşmesiyle başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcaklar nedeniyle hızla büyüyerek 24 saatte 20 bin dönüm alana yayıldı. Yetkililer yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

ABD'nin Arizona eyaletindeki orman yangınının 24 saat içinde yaklaşık 20 kat büyüdüğü bildirildi.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Milli Parkı'nda yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgar ve aşırı sıcakların etkisiyle büyüyen yangın, 24 saat içinde 20 bin dönüm alana yayıldı. Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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