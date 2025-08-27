Arizona'da Toz Fırtınası 55 Bin Kişiyi Elektriksiz Bıraktı

Arizona'da Toz Fırtınası 55 Bin Kişiyi Elektriksiz Bıraktı
ABD'nin Arizona eyaletinde etkili olan 'Haboob' adlı toz fırtınası, elektrik kesintilerine ve uçuş iptallerine yol açtı. Phoenix kentinde 55 bin abonenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

ABD'nin Arizona eyaletinde yüzlerce metreye ulaşan toz fırtınası nedeniyle 55 bin kişi elektriksiz kaldı.

ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde yüzlerce metreye ulaşan 'Haboob' adlı toz fırtınası elektrik kesintisine ve uçuş iptallerine neden oldu. Kentte yaklaşık 55 bin abonenin elektriksiz kaldığı açıklandı. Meteoroloji yetkilileri, sıcak ve kuru havanın bölgede bir süre daha etkili olacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
