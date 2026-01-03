ABD'de helikopter kazası: 4 ölü
ABD'nin Arizona eyaletinde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayın helikopterin eğlence amaçlı bir ip parkur hattına çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi.
Arizona'nın Superior kasabasının güneyindeki Telegraph Kanyonu yakınlarındaki dağlık bölgede, helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Pinal County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada kazanın nedeninin, helikopterin dağ sırası boyunca 1 kilometreden uzun, eğlence amaçlı bir ip parkur hattına çarpması olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.
Kazada 59 yaşındaki pilot ile 21 ve 22 yaşlarındaki 3 kadın olmak üzere aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Şerif Ofisi, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.