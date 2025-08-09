Arap Birliği, İsrail'in Gazze işgali kararı sonrası acil toplantı düzenleyecek

Güncelleme:
Arap Birliği, İsrail'in Gazze kentini işgal etme kararına karşı eylem planı görüşmek üzere acil toplantı düzenleyecek. Toplantıda, Filistin halkının zorla yerinden edilmesi ve İsrail'in Gazze'deki insanlık suçları ele alınacak.

İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planı sonrası Arap Birliği'nden kritik bir hamle geldi. Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhannad Al-Aklouk, Arap Birliği'nin ' Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle' yarın acil toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

ARAP BİRLİĞİ'NDEN ACİL TOPLANMA KARARI

Al-Aklouk, toplantıda, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze'nin içerisinde veya dışarısına zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının görüşüleceğini' kaydetti.

Al-Aklouk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının ve katliamlarının yanı sıra aç bırakarak insani felaketi derinleştirmesinin görüşüleceğini de vurguladı.

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarırxnywx6ww8:

toplanın kına yakın dagalın

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkagan soylu:

Allah aşkına ne Arap Birliği ne Müslüman ülkeler birliği hepsi Show, Nasıl hesap vereceğiz Allaha bir Müslüman belde işgal altında ve biz kılımızı kıpırdatmıyoruz... Ne birliğinden bahsediyorsunuz..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Kaypaklar toplanıyor 2

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Hepiniz bir dürüst hiristiyan ülkesi kadar olamadiniz. Israilin kiçindan çikmiyorsunuz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral:

şerefsizler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
