Arap Birliği, İsrail'in Gazze işgali kararı sonrası acil toplantı düzenleyecek
Arap Birliği, İsrail'in Gazze kentini işgal etme kararına karşı eylem planı görüşmek üzere acil toplantı düzenleyecek. Toplantıda, Filistin halkının zorla yerinden edilmesi ve İsrail'in Gazze'deki insanlık suçları ele alınacak.
Arap Birliği'nin, İsrail'in Gazze kentinin işgal edilmesi kararına karşı eylem planı konusunda yarın acil toplanacağı bildirildi.
İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme planı sonrası Arap Birliği'nden kritik bir hamle geldi. Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhannad Al-Aklouk, Arap Birliği'nin ' Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle' yarın acil toplantı düzenleyeceğini açıkladı.
ARAP BİRLİĞİ'NDEN ACİL TOPLANMA KARARI
Al-Aklouk, toplantıda, 'İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze'nin içerisinde veya dışarısına zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının görüşüleceğini' kaydetti.
Al-Aklouk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının ve katliamlarının yanı sıra aç bırakarak insani felaketi derinleştirmesinin görüşüleceğini de vurguladı.